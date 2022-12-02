Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bilecik'te sis etkili oldu
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Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bilecik’te sabahın ilk ışıklarında yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yüksek kesimler sisle kaplanırken, hava sıcaklığında 4 derece düşüş yaşandı. Kent merkezinde de etkili olan sis yüzünden sürücüler yüksek kesimlerde yollarda ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bilecik'te sis etkili oldu
Bilecik'te sis etkili oldu