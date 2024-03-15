Bilecik'te sis etkili oldu

Bilecik'te sabah saatlerinde sisli hava etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bilecik'te sis etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te sabah saatlerinde sisli hava etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle Bilecik-Osmaneli kara yolu sanayi rampası ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

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Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.