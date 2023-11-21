Bilecik'te sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Bilecik’te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle Bilecik-Osmaneli kara yolu sanayi rampası ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.
Bilecik’te hava sıcaklığı 4 derece ölçüldü.