Bilecik'te sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Bilecik'te sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle Bilecik-Osmaneli kara yolu sanayi rampası ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bilecik’te hava sıcaklığı 4 derece ölçüldü.