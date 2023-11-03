Bilecik'te sis etkili oluyor

Bilecik'te dün gece ve bu sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Bilecik'te sis etkili oluyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te dün gece ve bu sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Bilecik’te sabahın ilk ışıklarında yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yüksek kesimler sisle kaplanırken, hava sıcaklığında 4 derece düşüş yaşandı. Kent merkezinde de etkili olan sis yüzünden sürücüler yüksek kesimlerde yollarda ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman