Bilecik'te spor ve eğitim el ele

Bilecik’te düzenlenen organizasyonda, genç sporcular hem okul hem de spor alanında başarılarını göstermeye devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, kıran kırana geçen karşılaşmalarla devam ediyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakaları yerinde takip ederek sporcularla bir araya geldi.

İl Müdürü Demir, "Gençlerimizin sporla buluşması önemli, katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederim" dedi.