Bilecik'te su sorunu çözüme kavuşuyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Karasu hattında meydana gelen ve kentte 2 gündür yaşanan su kesintisine sebep olan arızayı yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak nedeniyle bir arıza meydana gelmiş ve hat üzerindeki kentler su kesintisi meydana gelmişti. Bu gelişmeler ardından Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, arıza olan hattın bakım çalışmalarını inceledi. Subaşı, arızanın olduğu yerdeki hatta çalışmaların sonlandığını yavaş yavaş suların verildiğini ve bu akşam saatlerine kadar su verilmeyen nokta kalmayacağını söyledi.