Bilecik'te su yönetimi için ortak akıl buluşması

Bilecik’te su yönetimi için çevre ilçelerle toplantı yapıldı.

Bilecik Belediye Başkanı ve Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı, su yönetimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında üye belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’nin bütçe hazırlıkları kapsamında üye belediyelere ziyaretlerde bulunan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bölgesel su yönetiminde iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ziyaretleri çerçevesinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile bir araya gelen Başkan Subaşı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Subaşı, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği bütçe çalışmalarımız kapsamında üye belediye başkanlarımızla bir araya geldik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.