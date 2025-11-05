Bilecik'te sürücülerin tepkisine sebep olan uygulama

Bilecik’in en yoğun araç trafiğinin yaşandığı Cumhuriyet caddesinin ’Umre Uğurlama Programı’ tarafından uzun süre kapatılması sürücülerin tepkilerine sebep oldu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanında ’Umre Uğurlama Programı’ kapsamında bir çok otobüs cadde üzerinde geldi. Emniyetin zamanında almadığı önlem sonrası otobüslerin yerleşmesi trafiği aksatırken, trafik ekipleri çareyi caddeyi araç trafiğine kapatmakta buldu. Sürücüler Cumhuriyet Caddesinden Ali Rıza Özkay Caddesi ve hükümet konağı yanından maliye tarafına yönlendirildi. Bu durum sürücüler tarafından tepkiyle karşılanırken, cadde yaklaşık 1 buçuk saat trafiğe kapatıldı.