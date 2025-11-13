Bilecik'te takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta yaralandı.

Bilecik'te takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bilecik Pazaryeri İlçesi Demirköy köyü D-650 Karayolu üzerinde kaza meydana geldi. Kazada Bilecik-Bozüyük istikametinde seyir halinde olan 34 GGB 502 plakalı araç, sürücüsü Güngör K.’nin kontrolü kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.