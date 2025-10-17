Bilecik'te tarıma can suyu: 926 bin marul fidesi toprakla buluştu

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Borcak Köyü’nde ‘Marul fidesi dağıtım programı’ gerçekleştirildi.

Program kapsamında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde toplam 926 bin adet marul fidesi üreticilere dağıtıldı. Düzenlenen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Bilecik genelinde 4 bin 970 dekar alanda yıllık 16 bin 335 ton marul üretimi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İlimiz bölgesel ölçekte marul üretiminde önemli bir potansiyele sahip. Proje ile örtü altı üretim alanlarının daha verimli hale getirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca, kırsal kalkınmayı teşvik ederek sürdürülebilir tarıma katkı sunulması amaçlanıyor. TAKE projesiyle üreticilerin üretim gücünü artırmaya ve Bilecik’te tarımsal üretimi çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirtti" dedi

Ayrıca Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programda yaptığı konuşmada, "Bu proje ile sadece üretimi desteklemiyoruz; aynı zamanda çiftçilerimizin alın terini toprağa değerli kazanç olarak dönüştürmelerine katkı sağlıyoruz. Toprağa düşen her fidede bereket, her üründe emeklerinin karşılığını görmelerini diliyorum. Devletimizin desteğiyle, alın teriyle toprağa can veren üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.