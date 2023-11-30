Bilecik'te taş yüklü kamyon devrildi 1 hafif yaralı

Bilecik’te taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bozüyük istikametinde Eskişehir yönünde ilerleyen M.B.’nin kullandığı taş yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan kayalık olan tepeye çarparak, devrildi. Kazada araç sürücüsü M.B. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yola savrulan taş kütleleri karayolları ekipler tarafından temizlendi.