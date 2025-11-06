Bilecik'te Tıbbi Onkoloji Bölümü hizmete açıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde günde 10 hastaya hizmet verebilecek kapasiteli Tıbbi Onkoloji Bölümü hizmete açıldı.

Bilecik’te ilk evresi ile birlikte tümör ve kanserin incelenmesi, teşhis ve yayılımının kontrolü ile cerrahi, kemoterapi, radyopterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik ilaç yöntemleri başta olmak üzere kanser tedavisini planlayan ve uygulayan tıp dalı olan Tıbbi Onkoloji Bölümü hizmete açıldı. Bu uzmanlık alanları belirli kanser türlerine tedavi yöntemlerine veya hasta gruplarına odaklandığı anlatan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Doktor Nurbanu Orhan, "Tıbbi Onkoloji Kliniği olarak amacımız; kanser hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerinde yol göstermek, aydınlatmak, hastalarımızın sağlıklarına kavuşmasını sağlamak ve bu süreçte olabildiği kadar yanlarında olmaktır. Bildiğiniz üzere, bölgemizde ilk defa Tıbbi Onkoloji Kliniği kurulmaktadır. Bu amaçla bizler de geldiğimiz günden itibaren kanser hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini geliştirmek ve ilerletmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane yönetimimiz ile koordineli bir şekilde, kanser hastalarımızın tedavileri için hastanemiz bünyesinde mevcut bulunmakta olan kemoterapi ünitemizi geliştirmek, büyütmek ve ekibimizi genişletmek amaçlı çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz" dedi.

"Bu imkanlarımız ile birlikte çoğu hastalarımızın aktif tedavilerini yürütebilmekteyiz"

Dr. Nurbanu Orhan, bölüm hakkında bilgi vererek, "Bu anda 8 koltuk kapasitesi ile birlikte günlük yaklaşık 10 civarındaki hastamızın tedavilerini yürütebilmekteyiz. Hastanemiz kemoterapi eczanesinde çoğu ilaçlarımızın teminini sağlamış bulunmaktayız. Gerek kemoterapi ilaçlarımız, gerek hedefe yönelik tedavilerimiz, immünoterapilerimiz başta olmak üzere kanser hastaları için kullanabileceğimiz çoğu ajanların teminini hastanemiz bünyesinde sağlamış bulunmaktayız. Bu imkanlarımız ile birlikte, çoğu hastalarımızın aktif tedavilerini yürütebilmekteyiz. Amacımız; öncelikle hastalarımızın maksimal imkanlar ile bölge dışına çıkma ihtiyacı duymadan kanser tedavilerini ve takiplerini sağlamaktır. Bu yol boyunca, elimizden geldiği ve bilimin bize güncel bilgiler ışığında yol gösterdiği şekilde hekim olarak, hayat için bilimin izinde yol almayı hedefliyorum" diye konuştu.