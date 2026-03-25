Bilecik'te Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(BŞEÜ) Tıp Fakültesi'nde 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(BŞEÜ) Tıp Fakültesi’nde ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ gerçekleştirildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve il protokolü katıldı. Törende 86 tıp fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek meslek yolculuklarının ilk adımını attı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından fakülte tanıtım filmi gösterimi ile başladı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya’nın konuşmasının ardından ‘Biz Sağlık Ordusuyuz’ temalı kısa video gösterimi gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sözer, genç hekim adaylarına beyaz önlüklerini giydirerek öğrencileri, ailelerini ve akademisyenleri tebrik etti, eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Bilecik’te 14 Mart etkinlikleri ve ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ programın kapanışı ile sona erdi.