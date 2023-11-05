Bilecik'te trafik güvenliği eğitimi verildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından ilkokul ve ortaokulda trafik güvenliği eğitimi verildi.

Gölpazarı ilçesi Gazi Mihal İlkokul-Ortaokulu’ndaki öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik verilen eğitimde, trafik akışında yayaların önemi, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarına inme ve binme kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konusunda yaş gruplarına uygun trafik eğitimi verildi. Ayrıca eğitimlerde aynı zamanda öğrencilere trafik boyama kitabı, bayrak, flama ve çeşitli bilgilendirme broşürü dağıtımı yapıldı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, çocuklar üzerindeki trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince eğitim ve bilgilendirme seminerlerine devam edileceği öğrenildi.