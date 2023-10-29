Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı’ndan Polisevi istikametine seyir halindeki Hamza Cihan A. bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman