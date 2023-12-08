Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik’te karayolları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde Bilal O. idaresindeki 34 NU 3041 otomobil kavşağa geldiğinde, Bozüyük istikametine seyir halindeki Osman O. yönetimindeki 11 UA 878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 11 UA 878 plakalı otomobil sürücüsü Osman O. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Büşra O. ile Atiye O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.