Bilecik'te traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Bilecik’te çalıştırmak amacıyla vitesini boşa aldığı ve el frenini indirdiği traktörün altında kalan 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Osmaneli İlçesi Ağlan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Uysal, sürücülüğünü yaptığı ve aküsü zayıf olan 11 SA 763 plakalı traktörünü çalıştırmak istedi. Uysal, vitesini boşa aldığı ve el frenini indirdiği traktörün kontrolünü sağlayamadı. Talihsiz yaşlı adam, yoldan çıkarak tarlaya giren traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, İsmail Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.