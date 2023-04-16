Bilecik'te tütün kaçakçılığına geçit yok

Bilecik’te jandarma ekipleri bir işyerinde yaptığı aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine H.S. isimli kişiye ait işyerine baskın yaptı. Yapılan aramada 56 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 22,655 gram kıyılmış tütün,95 adet nargile tütünü, 4 adet nargile likit aroması ve 770 gram tütünü ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli ise gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.