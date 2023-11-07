Bilecik'te ulaşım sorununu protesto edecek üniversite öğrencileri bir araya gelemedi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri kentteki şehir içi minibüs azlığından dolayı okul gidiş gelişlerde yaşadıkları sorunları dile getirmek için yaptıkları eyleme 15 kişi katıldı.

BŞÜE öğrencileri geçen hafta Bilecik Valiliğinden aldığı izin sonrası bugün saat 10.00’da Atatürk Parkı’ndan toplanarak Cumhuriyet Meydanına kadar ’Ulaşım Sorununu’ protesto etmek için bir araya geleceklerdi. Polis ekipleri saat 09.30’da Atatürk Parkı’nda toplanırken, basın mensupları da belirtilen saatte orada oldular. Ama öğrencilerin evdeki hesap çarşıya uymayınca protestoya kimse gelmedi. Saat 11.00’e kadar sağdan soldan öğrenci toplayan öncü öğrenciler anca 15 ile 20 kişi toplayabildi. Ardından kendilerinden fazla polis korteji eşliğinde Cumhuriyet Meydanına giden öğrenciler ’Hayaller tramvay hayatlar tabanvay’, ’Minibüsçüye değil sisteme isyanımız’ pankartları taşıyan öğrenciler, ’Ulaşıma engel eğitime engel’ sloganları da attılar. Ardından alana gelen öğrenciler oturma eylemi yaparken, basın mensupları saat 12.30’da alana davet ederek bir basın açıklaması yapacakları söylediler.

Basın mensupları 12.30’da alana gittiğinde kimsenin olmaması gözlerden kaçmazken, kalan bir kaç kişinin de valiliğe vermek üzere imza topladığı ve vatandaşlara meyve suyu, kek dağıttığı görüldü.