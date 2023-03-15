Bilecik'te umre yolcuları uğurlandı

Bilecik’te özel bir turizm şirketi aracılığı ile kutsal topraklara gidecek 45 umre yolcusu törenle uğurlandı.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet meydanında düzenlenen uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı. Dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlanan umre kafilesi kutsal topraklara doğru harekete geçti. Tur temsilcisi Alper Aydoğdu, "45 kişi 43 günlük umre kafilemizi kutsal topraklara yolcu ediyoruz. İlk olarak Medine-i Münevvere’ye daha sonra Mekke-i Mükerreme’ye hareket edecekler. Kutsal topraklardaki ziyaretlerini yerine getirdikten sonra yurda dönüş yapacaklar. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını orada geçirecekler" dedi.