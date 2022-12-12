Bilecik'te üniversiteli öğrencilere 'Afet Farkındalık ve Gönüllülük' eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) eğitim gören öğrencilere yönelik 'Afet Farkındalık ve Gönüllülük' eğitimi düzenlendi.

Bilecik'te üniversiteli öğrencilere 'Afet Farkındalık ve Gönüllülük' eğitimi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) eğitim gören öğrencilere yönelik ‘Afet Farkındalık ve Gönüllülük’ eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesi ile BŞEÜ’de gönüllülük sisteminin tanıtımına yönelik, gönüllülerin katılımı ile ‘Afet Farkındalık ve Gönüllülük’ eğitimi gerçekleştirildi. BŞEÜ Genç Ofis binasında gerçekleştirilen eğitimde, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak öğrencilerin telefonlarına indirmesi sağlandı. AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, deprem öncesi, anı ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Bilecik'te üniversiteli öğrencilere 'Afet Farkındalık ve Gönüllülük' eğitimi
Bilecik'te üniversiteli öğrencilere 'Afet Farkındalık ve Gönüllülük' eğitimi