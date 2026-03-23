Bilecik'te üreticilere uygulamalı eğitim

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmankaya Köyü’nde üreticilere uygulamalı budama ve gübreleme eğitimi verildi.

Budama ve gübreleme eğitiminde, üreticilere meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterilirken, verimliliği artırmaya yönelik gübreleme yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim, üreticilerin tarımsal verimliliği artırmasına ve modern tarım tekniklerini öğrenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek için sahada uygulamalı eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu tür eğitimlerle hem verimi artırmayı hem de sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.