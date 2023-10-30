Bilecik'te üretim planlamasına geçiliyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kentte üretim planlamasına geçildiğini söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Bilecik’in tarımsal başkenti olan Osmaneli ilçesinde Şube ve İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti. İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında yapılan toplantıda, il ve ilçelerde devam eden ve sonuçlanan projeler değerlendirildi. Bilecik’in tarımsal yapısı ve potansiyeli dikkate alınarak 2024 yılında yapılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Uzun yıllardır dile getirilen, tarımsal üretim planlamasının ’Üretimin Üreticinin Yüzyılı’ yaklaşımıyla yola çıkılan ‘Türkiye Yüzyılında’ hayata geçirilmesi için ilk adımlar atıldı.