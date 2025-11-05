Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yusuf Eker
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile bong aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.