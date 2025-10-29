Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarda esrar maddesi ile grinder (öğütücü) ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Zehirden uzak, hayata yakın bir gelecek için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" dedi.