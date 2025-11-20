Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yürütülen çalışmada muhtelif miktarda metamfetamin ile bong aparatı ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağımlı olma, örnek ol. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor ve vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü önlem alınmaktadır" dedi.