Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 11 kişi gözaltı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 14,72 gram metamfetamin maddesi ile 11,22 gram esrar ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik bir operasyon düzenlendi. 7 Ayrı noktaya yapılan operasyonda 14,72 gram metamfetamin maddesi ile 11,22 gram esrar ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. 10 şahsa hakkında ’Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan, 1 şahıs ise, ’Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan yasal işlem yapıldı. ’Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan yasal işlem yapılan şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.