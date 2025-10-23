Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında ‘Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticareti’ suçlarından adli işlem başlatıldı.