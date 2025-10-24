Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri operasyon kapsamında, muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ve vatandaşları bu tür maddelerden uzak durmaları konusunda uyardıklarını bildirdi.

