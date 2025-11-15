Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde muhtelif miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hassas terazi ve bong aparatı da bulundu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuya asla geçit vermeyeceğiz, halkımızın huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önde gelir" denildi.