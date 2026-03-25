Bilecik'te vatandaşa trafik eğitimi
Bilecik'e bağlı Koyunköy köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verildi.
Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1. Jandarma Trafik Timi ekiplerince, merkeze bağlı Koyunköy köyü kahvehanesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında 10 vatandaşa App plaka ve standart plaka uygulamaları ile trafik kanununda yapılan son değişiklikler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim sırasında vatandaşların merak ettiği konular da tek tek ele alınırken, ekipler tarafından yöneltilen sorulara açıklayıcı cevaplar verildi.
Trafik güvenliğinin artırılması ve bilinçli sürücü davranışlarının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.