Bilecik'te vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirildi.

Ekipler, ”Bilinçli Toplum Güvenli Yaşam” proje çerçevesinde kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için farkındalık çalışmalarının yaptı. Yapılan çalışma hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgide, "Suçla mücadelede en etkin yöntemlerden birisinin önleyici tedbirler olduğu göz önüne alındığında, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kamuoyunda farkındalık çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Ekipler tarafından hazırlanan, proje ortaklarıyla uygulanmaya konulan ’Bilinçli Toplum Güvenli Yaşam’ proje çerçevesinde, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olayları ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturabilmek ve bilinçlendirme yapabilmek için Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte ilimiz merkezinde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda vatandaşlarımıza dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları ve türlerinde bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmış ve afiş asma çalışması gerçekleştirilmiştir" denildi.