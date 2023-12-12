Bilecik'te vatandaşların minibüs isyanı

Bilecik’te üniversiteye giden minibüslerin dolu gidip dolu gelmesi hem vatandaşları hem de öğrencileri adeta çileden çıkartıyor.

Bilecik’te şehir için Şeyh Edebali Üniversitesi hattını dolu gidip dolu gelmesi ve güzergah üzerinde bekleyen öğrenci ve vatandaşların dakikalarca minibüs beklemesi sorununa bir çözüm bulunamadı. Öğrenciler sabah dakikalarca minibüs beklemekten okula geç kaldıklarını dile getirirken, vatandaşlarda da üniversiten gelen araçların dolu olmasından muzdarip. Zor hava şartlarında saatlerce minibüs bekleyen öğrenciler, bu duruma isyan ederken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne gitmelerini sağlayacak başka bir seçenek olmadığı için mecburen minibüsleri tercih etmek zorunda olduklarını anlattılar.

Vatandaşlar ise hatların artırılması için belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istediler.