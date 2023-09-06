Bilecik'te villada çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı villanın mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bilecik'te villada çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 3 katlı villanın mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçenin Selimiye köyünde Mehmet Orhan Harmancı’ya (63) ait villadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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