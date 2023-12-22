Bilecik'te yabancı dil konferansı

Bilecik’te ilk kez gerçekleştirilen ‘EGL-TALKS 2023’ programı ilgi odağı oldu.

Ertuğrulgazi Lisesi İngilizce öğretmenleri ve öğrencileri tarafından bu yıl ilki düzenlenen, yabancı dil konferans programı EGL-TALKS 2023, merkez ilçe ve diğer ilçelerden katılım sağlayan 9 okul, 47 lise öğrencisi ve 17 İngilizce öğretmeni ile gerçekleştirildi. Konferans dahilinde öğrenciler tarafından belirlenen 15 güncel konu başlığına göre, 20 adet İngilizce sunum yapıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün de katıldığı program il çapında ilk kez düzenlenmesi yönüyle de ilgi odağı oldu. Programda bir teşekkür konuşması yapan Vali Şefik Aygöl, öğrencileri izlerken performanslarından ötürü gurur duyduğunu ifade etti. Vali Aygöl, konuşmasında ayrıca iyi bir dil öğrenmenin gelecekleri için kendilerine büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Öğrencilerin kendilerini ifade etme ve öğrenmekte oldukları yabancı dil İngilizcede iletişim becerilerini geliştirme amaçlı düzenlenen programın gelecek yıllarda da tekrarlanması bekleniyor.