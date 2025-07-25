Bilecik'te yanan ormanlık ve kırsal alan havadan görüntülendi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 5 gündür devam eden yangın sonrasında kontrol altına alınan ve söndürülen ormanlık alan havadan görüntülendi.

Osmaneli ilçesi kırsal Kazancı Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan, 5 günlük havadan ve karadan müdahalelerle dün kontrol altına alınan yangında onlarca hektar alan kül olurken bazı tarım arazileri de zarar gördü. Oluşan tahribat gün aydınlanınca daha net bir şekilde göze çarptı. Dron ile görüntülenen yanan ormanlık alan yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.