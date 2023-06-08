Bilecik'te yangın

Bilecik’te meydana gelen ev yangınında korku dolu anlar yaşandı.

Bilecik’in Bayırköy Beldesine bağlı Günüören Köyünde henüz sebebi bilinemeyen bir olay sonucunda ev yangını meydana geldi. Sabah saatlerinde sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangın, can kaybına yol açmadı, ancak ahşap evde maddi hasara neden oldu. Olaya müdahale etmek için Osmaneli ve Bayırköy Beldesine ait ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangınla ilgili detaylı incelemeler devam ederken, olayın neden çıktığı henüz tespit edilemedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Yangının çıkışıyla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, olayın kaza veya teknik bir arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağını belirttiler.