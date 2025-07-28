Bilecik'te yangından etkilenen köylere psikososyal destek ziyareti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki psikososyal destek ekipleri, yangından etkilenen merkez ilçeye bağlı Kurt Köy ile Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü ve Kızılöz Köyü'nü ziyaret etti.

Bilecik'te yangından etkilenen köylere psikososyal destek ziyareti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki psikososyal destek ekipleri, yangından etkilenen merkez ilçeye bağlı Kurt Köy ile Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü ve Kızılöz Köyü’nü ziyaret etti.

Yapılan saha ziyaretlerinde, yangın sonrası travma yaşayan vatandaşlara psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek hizmeti sunuldu. İl Müdürlüğü personelleri, afetzede vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak yaşadıkları duygusal süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için rehberlik sağladı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ve ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların yanında olunacağı belirtildi.

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