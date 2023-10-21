Bilecik'te yapımı yılan hikâyesine dönen 'AVM Projesi' inşaatında flaş gelişme

Bilecik’te 2017 yılında yıkılan Seven Pasajı’nın yerine yapımına başlanan ve yıllardır bitmeyen AVM Projesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2017 yılında yıkılan ve 12’inci ayda Bilecik’te Alve İnşaat tarafından ihalesi alınan "Seven Pasajı AVM" projesinin yüklenici firma iş bitirme tarihinden 4 kere uzatma istemişti. 5’inci uzatma istemelerinin ardından 2022 yılında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Şahin’in danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın Bilecik’te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.

Mahkeme karar verdi

Ardından Bilecik Belediyesi’nin encümen kararı ile sözleşmeyi haklı fesih etmesinin ardından yüklenici firma olayı mahkemeye yansıdı. Bilecik Belediyesi’nin encümen kararı ile sözleşmeyi haklı fesih etmesinin ardından Alve inşaat sahibi şuan Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik ’İhtiyati tedbir’ talepleri mahkemece ’Red’ edildi. Ardından konuyu Bursa İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu mahkemeden ’Red’ kararı verince AVM’nin satış veya kullanım hakkını yüzde 100 Bilecik Belediyesine geçti. Şuana kadar yüklenici firmanın yüzde 65’ini tamamladığı AVM’ye Bilecik Belediyesi satışa çıkarılacağı öğrenilirken, bu habere yıllardır atıl durumda binanın Bilecik halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan, mahkemenin ’Red’ kararı sonrası Bilecik belediyesi 1, 4 milyonluk teminatı gelir kaydedildi. Firmanın yüzde 65ini tamamladığı ve Bilecik’te görülen davada imalat ile ilgili alacak davasının ayrıca devam ettiği öğrenildi.