Bilecik'te yarım kilo esrar ele geçirildi
Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Bilecik’te yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ve 524,15 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.