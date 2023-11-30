Bilecik'te yarım kilo esrar ele geçirildi

Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Bilecik'te yarım kilo esrar ele geçirildi
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EditörEditör
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Bilecik’te yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ve 524,15 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman