Bilecik'te yaşanan cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Bilecik’te geçtiğimiz gün 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 22 Temmuz gecesi Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bir kıraathanenin önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden birbirlerine yazılan yorumları beğenmeyen iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

Kavga sırasında kalbinden ve ciğerinden darbe aldığı belirtilen Atakan Gargi, Fatih K. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralandığı belirlenen Atakan Gargi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bir yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 4 kişiye gözaltı

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda H.K., A.K., A.K ve İ.K. isimli 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şahıslar, emniyette 2 gün süren sorgularının ardından Bilecik Adliyesi’ne sevk edildi. H.K., A.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.