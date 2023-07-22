Bilecik'te yaşanan feci kaza sonrası İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması yaptı

Bilecik’te dün seyir halinde iken freni patlayan çimento yüklü kamyon adeta dehşet saçarken, ortalığa saçılan çimentolar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Tugay Arabacı idaresindeki 11 AAJ 883 plakalı çimento yüklü kamyonun frenleri patladı. Kontrolden çıkan araç cadde üzerinde bir araca çarparken, sürücü araçtan atladı. Daha da kontrolünü kaybeden kamyon önünde seyir halindeki bir otomobile arkadan çarparak, bir sitenin bahçesine uçurdu. Hızını alamayan kamyon ardından park halindeki 2 otomobili altına alarak, bir manav dükkanına girerek durabildi. Yaşanan kazada, araçtan atlayan kamyon sürücü Tugay Arabacı, sitenin bahçesine uçan araç sürücü Ümit Aslan ve araç içinde bulunan Zekiye Aslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması yaptı

Manav dükkanı içi adeta savaş alanına dönerken, işyeri sahibine Ekrem Yoldaş’a başta Bilecik Valisi Dr. Bilal Kızılkaya olmak üzere il protokol üyeleri ’Geçmiş olsun’ ziyaretine geldi. Dükkan içi ve dışına bir kamyon çimento savrulurken bunların temizlemesi için belediye ekiplerine işyeri sahibi bir talepte bulundu. Bu talep sonuçsuz kalınca Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipleri iş makineleri yardımıyla dükkan içi ve dışında geniş bir temizlik yaparak, iş yeri sahibin acısını bir nebze hafiflettiler. Ekipleri temizlik sonrası dükkanın iş ve dışını da yıkadı.

Belediyeye sitem

İş yeri sahibi Ekrem Yoldaş, belediye ekiplerine sitem ederek, "Yardımlarından dolayı Bilecik Belediye Başkanlığına teşekkür edecektim, ama onların sorumluluğunda değilmiş" dedi.