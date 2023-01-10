Bilecik'te yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Bilecik’te döküm fabrikasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik 2. OSB Hürriyet Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan Arel Döküm Fabrikası’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrika çalışanı Haydar Karanfil (48) isimli işçi, forklift ile içi malzeme dolu büyük çuvalların arasında kaldı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karanfil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, şahsın çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.