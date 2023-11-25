Bilecik'te yaşanan köpek katliamı hakkında Başkan Vekili Subaşı ilk defa konuştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, dün kentte yaşanan köpek katliamıyla ilgili, "Arkadaşlarımızla konuştuk, arkadaşlarımız yeminler ettiler. Bu olayla ilgili hiçbir alakaları olmadığını söylediler. Ben de her yönetici gibi tabi ki çalışma arkadaşlarımıza güvendim" dedi.

Olay, dün Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2’si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik’te talihsiz bir durum yaşandı. Bizler de olayın hemen ardından belediye personellerimizin yanına barınağımıza gittik. Arkadaşlarımızın gözlerinin içine bakarak bu olayla bir alakaları olup olmadığını sorduk. Olay Vezirhan mevkiinde olduğu için hiç aklıma gelen bir olay değildi. Arkadaşlarımızla konuştuk, arkadaşlarımız yeminler ettiler. Bu olayla ilgili hiçbir alakaları olmadığını söylediler. Ben de her yönetici gibi tabi ki çalışma arkadaşlarımıza güvendim. Güvenmesem zaten yıllarca barınakta kalamazlardı. Burada 15-30 yıllık personellerimiz var. Nasıl güvenmeyelim? Hep birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdik" dedi.

"Çok güzel deliller var, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ve ortaya çıkacak"

Subaşı açıklamasının devamında, "Olaydan 4-5 saat sonra maalesef kendi kayıtlarımıza bakarak bu olayın bizim aracımızla oraya gittiği gözüküyor. Bunu ilk Vali beyle paylaşan da benim. Delilleri paylaşan da benim. Elimizde siyasi olgular da var. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı. Olan bizim güzel canlarımıza oldu. Siyaseten bu durumların kullanılması hepimizin canını yaktı. Çalışanlar şu an mahkemeye çıkmış durumdalar. İş akitleri sona erdi. Müdürümüz açığa alındı. Herkes yaptığının cezasını çekecek. Bizler sadece personelimize güvendik. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeye gayret ettik. Ama arkada bambaşka bir komplo çıktı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bunun yanında olmamız mümkün değil. Bir evcil hayvanları, evinde kedileri olan birisi olarak söylüyorum, bir anne olarak söylüyorum. Hiç kimse bu kadar merhametsiz olamaz, olmamalı. Ülkeyi sevgi kurtaracak, hep birlikte kenetleneceğiz. Bunların önüne geçeceğiz. Çok güzel deliller var, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ve ortaya çıkacak. Evet siyasi bir komplo da var işin içerisinde" dedi.