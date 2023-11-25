Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Bilecik'te 14'ü ölü, 1'i yaralı halde bulunan sokak köpekleri ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te 14’ü ölü, 1’i yaralı halde bulunan sokak köpekleri ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bilecik- Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2’si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman