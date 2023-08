Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

TAKİP ET

Bilecik’te seyir halindeki otomobil park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi’nde meydan geldi. Karayolu üzerinde park halindeyken yola çıkma için manevra yapan A.M. idaresindeki 11 DH 580 plakalı araca yol vermek için Ş.S. idaresindeki 64 BE 161 plakalı otomobile kent merkezine seyir halindeki M.Y. yönetimindeki 06 RFE 70 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yaşanan kazada 11 DH 580 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Ş.S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.