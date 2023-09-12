Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Tepabaşı Kavşağında meydana geldi. Tepebaşında hizmet veren bir dürümcüde kurye olarak çalışana Y.K. bir siparişi götürmek için Atatürk Bulvarı istikametine kavşaktan dönüş yapmak için hareket ettiği esnada sanayi istikametine seyir halinde olan G.K. idaresindeki 11 AAY 439 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.