Bilecik'te Yaşlılara Saygı Haftası'nda 'Salçalı Ekmek' etkinliği

Bilecik’te Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ‘Salçalı Ekmek’ etkinliği düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Müdürü Nejat İlhan, yaşlı vatandaşlarla kamelyada bir araya geldi. Samimi ve keyifli anların yaşandığı buluşmada, sıcak sohbetler ve içten gülümsemeler eşliğinde paylaşmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu hissettiğimiz bu anlamlı günde, katılım sağlayarak gönüllerimizi ısıtan herkese teşekkür ederiz" dedi.