Bilecik’te yaz Kur’an kursları başladı.

İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik merkez ve köylerindeki camilerde açılan yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin derslerini dinleyen Müftü Erhun, kurslarda aldıkları eğitimlerin önemine değinerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Yaz Kur’an kursu kayıtları 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek. 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençler cami veya Kur’an kurslarına başvurabiliyor. 6 hafta sürecek olan yaz Kur’an kursları 11 Ağustos’ta sona erecek.