Bilecik'te Yerli Malı Haftası kapsamında toplanan paralarla mont ve bot alınacak

Bilecik’te bir okulda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen hayır çarşısında toplanan para ile öğrencilere mont ve bot alınacak.

Bilecik’te bir okulda Yerli Malı Haftası kapsamında hayır çarşısı düzenlendi. İlk ve orta okul öğrencileri evlerinde annelerin yaptığı yiyecek ve tatlıları okula getirdi. Bazı öğrenciler meyve alarak destek amaçlı okula getirirken, öğle arası öğrenciler öğretmenlerin kurduğu tezgahlara akın etti. Kısa sürede yiyecek, içecek, tatlı ve meyveler kısa sürede tüketirken, buradan elde edilen gelir Siirt’e bağlı Kavaközü Köy Okulu’ndaki öğrencilere ’Kardeş Okul’ kapsamında mont ve bot yardımı yapılacak. Okul ayrıca "Sende Bir Fidan Dik" projesi kapsamında ’Fidan Dik’ sosyal sorumluluk çalışmasına ortak oldu.